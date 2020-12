Egitto, niente da fare per Patrick Zaki: lo studente dell’Università di Bologna resterà in carcere altri 45 giorni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Patrick Zaki dorme per terra, nelle fredde celle delle carceri egiziane, ormai da dieci mesi. Era il 7 febbraio 2020 quando, tornando in Egitto da Bologna per passare una settimana con la famiglia, fu arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva. Oggi, la sua storia si trovava davanti a un bivio: il 29enne poteva vedere finalmente interrotta la sua custodia cautelare, oppure subirne una proroga di altri 45 giorni. La decisione è stata presa: il tribunale del Cairo, nello specifico una corte per l’antiterrorismo, ha scelto di allungare la custodia di un altro mese e mezzo. Al termine dell’udienza di ieri, Hoda Nasrallah, una dei legali di Zaki, aveva già espresso il suo pessimismo sulla sentenza: un giudice aveva dichiarato la disponibilità a concedere al giovane ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 dicembre 2020)dorme per terra, nelle fredde celle delle carceri egiziane, ormai da dieci mesi. Era il 7 febbraio 2020 quando, tornando indaper passare una settimana con la famiglia, fu arrestato con l’accusa di propaganda sovversiva. Oggi, la sua storia si trovava davanti a un bivio: il 29enne poteva vedere finalmente interrotta la sua custodia cautelare, oppure subirne una proroga di45. La decisione è stata presa: il tribunale del Cairo, nello specifico una corte per l’antiterrorismo, ha scelto di allungare la custodia di un altro mese e mezzo. Al termine dell’udienza di ieri, Hoda Nasrallah, una dei legali di, aveva già espresso il suo pessimismo sulla sentenza: un giudice aveva dichiarato la disponibilità a concedere al giovane ...

