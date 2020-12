eFootball PES 2021 LITE disponibile GRATIS da oggi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la disponibilità di eFootball PES 2021 LITE, la versione free-to-play della famosa simulazione calcistica per PS4, Xbox One e PC Steam. PES 2021 LITE garantisce l’accesso illimitato alla modalità myClub che permette ai giocatori di costruire una squadra dei sogni adatta al loro stile di gioco. I videogiocatori possono far crescere i calciatori esordienti fino a farli diventare delle superstar, oppure mettere sotto contratto grandi Leggende e altri celebri calciatori per competere al meglio nelle varie sfide. La serie Momenti Gloriosi, una novità per questo episodio, permette di migliorare ulteriormente la propria squadra myClub. Queste varianti potenziate dei calciatori sono basate su momenti memorabili della loro carriera e avranno statistiche ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 7 dicembre 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la disponibilità diPES, la versione free-to-play della famosa simulazione calcistica per PS4, Xbox One e PC Steam. PESgarantisce l’accesso illimitato alla modalità myClub che permette ai giocatori di costruire una squadra dei sogni adatta al loro stile di gioco. I videogiocatori possono far crescere i calciatori esordienti fino a farli diventare delle superstar, oppure mettere sotto contratto grandi Leggende e altri celebri calciatori per competere al meglio nelle varie sfide. La serie Momenti Gloriosi, una novità per questo episodio, permette di migliorare ulteriormente la propria squadra myClub. Queste varianti potenziate dei calciatori sono basate su momenti memorabili della loro carriera e avranno statistiche ...

ItaliaPes : PES 2021 Punti eFootball: Video per I Premi e come prenderli - italiatopgames : PES 2021 Punti eFootball: Video per I Premi e come prenderli - GamingTalker : eFootball PES 2021 Lite è ora disponibile gratis su PC, PS4 e Xbox One - PesNewEra_it : #eFootballPES2021 #SeasonUpdate UFFICIALE: Da oggi disponibile eFootball PES 2021 Lite ???? - ItaliaPes : eFootball PES 2021 LITE gratis disponibile da oggi -

Ultime Notizie dalla rete : eFootball PES eFootball PES 2021 LITE disponibile GRATIS da oggi GamerBrain.net eFootball PES 2021 Lite è ora disponibile gratis su PC, PS4 e Xbox One

Konami ha annunciato questa mattina il lancio di eFootball PES 2021 Lite, una versione gratuita della nuova edizione del titolo calcistico disponibile ora come download su PC, PS4 e Xbox One. Il titol ...

ESports, è derby Capitale: domani il primo storico Lazio-Roma

Domani, lunedì 7 dicembre 2020, andrà in scena il primo derby stagionale della capitale. Ma chi avrebbe mai pensato che le due squadre si potessero affrontare anche al di fuori della splendida cornice ...

Konami ha annunciato questa mattina il lancio di eFootball PES 2021 Lite, una versione gratuita della nuova edizione del titolo calcistico disponibile ora come download su PC, PS4 e Xbox One. Il titol ...Domani, lunedì 7 dicembre 2020, andrà in scena il primo derby stagionale della capitale. Ma chi avrebbe mai pensato che le due squadre si potessero affrontare anche al di fuori della splendida cornice ...