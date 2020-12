eFootball PES 2021 | JUVENTUS ROMA rappresenteranno l’Italia nella eFootball League 2020 21

Leggi su gamerbrain

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato l’inizio della stagione-21 dellacon la partenza della competizione.Open.è un torneo esports che permette la partecipazione a giocatori di qualsiasi livello di abilità. Come già avvenuto lo scorso anno, la competizione è divisa in due campionati:.Pro, il campionato d’elite esclusivo per Ie squadre di calcio professionistiche, e.Open, il campionato amatoriale aperto a tutti i videogiocatori. Qui di seguito la lista completa delle squadre che parteciperanno allain questa ...