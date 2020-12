Editing genetico, trattato il primo paziente italiano. Ecco come la tecnica premiata con Nobel potrà aiutare anemici e talassemici (Di lunedì 7 dicembre 2020) La tecnica Crisp-Cas, la cosiddetta forbice molecolare del Dna – scoperta premiata con il Nobel per la Chimica – può correggere i difetti genetici alla base di talassemia e anemia falciforme. Lo affermano i risultati preliminari di una sperimentazione, che ha appena visto il primo paziente trattato anche in Italia, all’ospedale Bambino Gesù, presentati al Congresso della Società Americana di Ematologia. “L’Editing rappresenta potenzialmente una rilevante opzione curativa per i pazienti con emoglobinopatie – spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù – .Normalmente questi pazienti trovano nel trapianto di midollo la principale soluzione terapeutica”. Le straordinarie implicazioni della tecnica vanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) LaCrisp-Cas, la cosiddetta forbice molecolare del Dna – scopertacon ilper la Chimica – può correggere i difetti genetici alla base di talassemia e anemia falciforme. Lo affermano i risultati preliminari di una sperimentazione, che ha appena visto ilanche in Italia, all’ospedale Bambino Gesù, presentati al Congresso della Società Americana di Ematologia. “L’rappresenta potenzialmente una rilevante opzione curativa per i pazienti con emoglobinopatie – spiega Franco Locatelli, direttore del Dipartimento di Oncoematologia del Bambino Gesù – .Normalmente questi pazienti trovano nel trapianto di midollo la principale soluzione terapeutica”. Le straordinarie implicazioni dellavanno ...

