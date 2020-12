Editing del genoma per la talassemia, primo caso al Bambino Gesù (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'Editing del genoma per correggere la talassemia. È stato trattato con questa tecnica innovativa all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù il primo paziente italiano, un giovane adulto affetto da anemia mediterranea. Una tecnologia innovativa che funziona come un "correttore" del DNA ad altissima precisione. Il metodo si basa sull'impiego della proteina Cas9, una sorta di forbice molecolare che viene programmata per tagliare o modificare specifiche sequenze del DNA di una cellula, potendo così portare alla correzione di varie malattie.La sperimentazione, in corso di svolgimento, coinvolge l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e altri 13 Centri statunitensi, canadesi ed europei per la selezione dei pazienti, la raccolta delle cellule da "editare" e la ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'delper correggere la. È stato trattato con questa tecnica innovativa all'Ospedale Pediatricoilpaziente italiano, un giovane adulto affetto da anemia mediterranea. Una tecnologia innovativa che funziona come un "correttore" del DNA ad altissima precisione. Il metodo si basa sull'impiego della proteina Cas9, una sorta di forbice molecolare che viene programmata per tagliare o modificare specifiche sequenze del DNA di una cellula, potendo così portare alla correzione di varie malattie.La sperimentazione, in corso di svolgimento, coinvolge l'Ospedale Pediatricoe altri 13 Centri statunitensi, canadesi ed europei per la selezione dei pazienti, la raccolta delle cellule da "editare" e la ...

