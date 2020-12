“Ecco perché il Covid sarà sconfitto”: la guida dell’immunologo Le Foche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sollecitato dal giornalista Giancarlo Dotto, l‘immunologo clinico Francesco Le Foche ha pubblicato un libro sul virus: “Sì, andrà tutto bene: Ecco perché il Covid-19 sarà sconfitto” (Ed. Piemme Mondadori). La voce di Le Foche, che può suonare in parte come una provocazione in questo scenario, spiega quali sono i metodi attraverso cui il Covid-19 sarà sconfitto. “Vinceremo la guerra“, scrive Le Foche. “La pandemia finirà e i passaggi chiave per arrivare alla meta sono tre: il contenimento dei contagi, gli anticorpi monoclonali, il vaccino. Il primo è un auspicio, il secondo e il terzo sono certezze. Gli anticorpi monoclonali e il vaccino saranno le due terapie decisive per la risoluzione dell’emergenza pandemica”. >> Sanità in ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sollecitato dal giornalista Giancarlo Dotto, l‘immunologo clinico Francesco Leha pubblicato un libro sul virus: “Sì, andrà tutto bene: Eccoil-19(Ed. Piemme Mondadori). La voce di Le, che può suonare in parte come una provocazione in questo scenario, spiega quali sono i metodi attraverso cui il-19sconfitto. “Vinceremo la guerra“, scrive Le. “La pandemia finirà e i passaggi chiave per arrivare alla meta sono tre: il contenimento dei contagi, gli anticorpi monoclonali, il vaccino. Il primo è un auspicio, il secondo e il terzo sono certezze. Gli anticorpi monoclonali e il vaccino saranno le due terapie decisive per la risoluzione dell’emergenza pandemica”. >> Sanità in ...

