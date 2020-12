Ecco perché Ficarra e Picone hanno lasciato Striscia e cosa pensano del GF Vip (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ficarra e Picone dopo l’addio di Striscia la Notizia, hanno voluto specificare in maniera dettagliata il perché della loro decisione, dopo 15 anni dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci. Il duo ha poi affermato di non avere alcuna antipatia nei confronti del Grande Fratello Vip. Ecco perché Ficarra e Picone hanno lasciato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 7 dicembre 2020)dopo l’addio dila Notizia,voluto specificare in maniera dettagliata ildella loro decisione, dopo 15 anni dietro il bancone del TG satirico di Antonio Ricci. Il duo ha poi affermato di non avere alcuna antipatia nei confronti del Grande Fratello Vip.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

LaStampa : Con oltre 60 mila morti, uno ogni mille abitanti, il nostro Paese ha il tasso di letalità fra i peggiori: in media… - Adnkronos : #FicarraePicone: 'Ecco perché lasciamo #Striscia' - NicolaPorro : ? Report #Oms censurato: un ottimo esempio del perché poi la gente non si fida della scienza ufficiale e delle isti… - Feffe1992 : @Guacamole_01 Ecco io queste cose per quanto stra simpatiche le eviterei se tenete che tengano l'amicizia dopo che… - danwarx : @civraxiu_ ah ecco sksksk non so perché la cosa non mi sorprende -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Ecco perché il Messale non è libro dei preti Il Ponte