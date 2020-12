Ecco il Recovery plan dell’Italia Risorse per duecento miliardi Il Governo punta su digitalizzazione | ambiente | infrastrutture e istruzione

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ammontano a 196di euro leche, secondo la bozza delvisionata dall’agenzia Ansa e al centro del confronto di oggi in Consiglio dei ministri, metterà per le sei macro-aree del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Allae innovazione saranno destinati 48,7, all’area “rivoluzione verde e transizione ecologica” andranno 74,3, al settoreper una mobilità sostenibile 27,7e ricerca potrà contare, invece, su 19,2, quello sulla Parità di genere su 17,1, secondo la bozza. L’area sanità, infine, conterà su 9. La bozza del Piano presentato dal ...

albemilano : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO??@StefanoFeltri Nella bozza sulla governance del fondo, già contestata dalla ministra #Bellanova, previste as… - scurpan : RT @DomaniGiornale: ??ESCLUSIVO??@StefanoFeltri Nella bozza sulla governance del fondo, già contestata dalla ministra #Bellanova, previste as… - dall_acq : RT @LaStampa: Da qui al 2026, grazie ai 196 miliardi del Recovery plan il nostro Pil potrebbe arrivare a crescere del 2,3%. - DomaniGiornale : ??ESCLUSIVO??@StefanoFeltri Nella bozza sulla governance del fondo, già contestata dalla ministra #Bellanova, previst… - RiccardoLaudad1 : ma non eravamo con le pezze al culo con la sanita? ?????????????? Recovery Plan, ecco la bozza Al Green oltre 74 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco Recovery

Il Sole 24 ORE

07 DIC - Dei 209 miliardi previsti dal Recovery Fund per l’Italia alla Salute vanno 9 mld (il 4,6%) per puntare sul rinnovamento dell’assistenza territoriale e la digitalizzazione. È quanto prevede la ...Ammontano a 196 miliardi le risorse che, secondo la bozza del Recovery plan visionata dall'Ansa - testo sul quale non c'è ancora il via libera del Cdm - il governo metterà per le sei macro-aree del Pi ...