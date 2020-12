Ecco chi sono i 5 Stelle pronti a votare “No” alla riforma del Mes (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Movimento Cinque Stelle rischia davvero di andare in frantumi in occasione del voto sul Mes? Sì, visto che mentre i big predicano responsabilità e invitano tutti a esprimersi favorevolmente sulla riforma del Fondo, non manca chi ha già annunciato di non voler cedere, tradendo l’ennesima promessa fatta all’elettorato. Quanti? Una conta precisa dei “dissidenti” grillini al momento è difficile. Ma almeno una quindicina di astensioni o “No” sono già delineati, scrive Repubblica. Con la possibilità, sempre più forte col passare delle ore, che venga presentata addirittura una risoluzione alternativa da parte dei contari. Vito Crimi è stato chiaro, minacciando espulsioni per chi andrà contro le direttive del partito. Ma ci sono personalità, all’interno del Movimento, che né lui né i capigruppo riescono ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Movimento Cinquerischia davvero di andare in frantumi in occasione del voto sul Mes? Sì, visto che mentre i big predicano responsabilità e invitano tutti a esprimersi favorevolmente sulladel Fondo, non manca chi ha già annunciato di non voler cedere, tradendo l’ennesima promessa fatta all’elettorato. Quanti? Una conta precisa dei “dissidenti” grillini al momento è difficile. Ma almeno una quindicina di astensioni ogià delineati, scrive Repubblica. Con la possibilità, sempre più forte col passare delle ore, che venga presentata addirittura una risoluzione alternativa da parte dei contari. Vito Crimi è stato chiaro, minacciando espulsioni per chi andrà contro le direttive del partito. Ma cipersonalità, all’interno del Movimento, che né lui né i capigruppo riescono ...

NicolaPorro : Ogni tirannia arriva alla resa dei conti. Quando toccherà a quella sanitaria, ecco chi, secondo @marco_gervasoni d… - robertosaviano : Come posso spiegare a chi non è di Napoli cosa è stato #Maradona per noi? Ci ho provato ieri sera a @chetempochefa.… - FidanzaCarlo : La sinistra attacca #Polonia e #Ungheria perché a suo dire sarebbe responsabile dello stop al #recoveryfund, ma chi… - vocedelverbo_ : io meta a sanremo non lo voglio perché non reggerei la pressione, ma sotto sotto si.... SI LO SO SONO UN’IPOCRITA M… - fididef : Porca miseria non è così difficile da capire 'oddio chi canta questa canzone?' 'le twice? E chi sono?' 'mh belle qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco chi Imu 2020, il saldo si paga dal 16 dicembre. Ecco chi avrà l'esonero e chi paghera di più Corriere della Sera Vite in fuga, il finale: ecco cosa succede nell’ultima puntata

Ecco cosa succede nell'ultima puntata di Vite in fuga, la fiction in onda su Raiuno con Claudio Gioè ed Anna Valle ...

Variazione contrattuale Vodafone dal 28 dicembre: ecco l’offerta interessata

Vodafone sulla sua pagina ufficiale ha comunicato che dal 28 dicembre prossimo, l’offerta “Scegli International” non sarà più disponibile. Il motivo è per permettere l’ ...

Ecco cosa succede nell'ultima puntata di Vite in fuga, la fiction in onda su Raiuno con Claudio Gioè ed Anna Valle ...Vodafone sulla sua pagina ufficiale ha comunicato che dal 28 dicembre prossimo, l’offerta “Scegli International” non sarà più disponibile. Il motivo è per permettere l’ ...