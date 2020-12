È Morta di Covid La Maestra Anna Iovino, Dramma a Caivano (Di lunedì 7 dicembre 2020) È Morta la Maestra Anna Iovino, ha perso la sua battaglia contro il Covid, che l’ha portata via da tutti i suoi amati bambini all’età di 59 anni. Grande sconcerto e commozione tra colleghe e familiari degli alunni nei vari giri di telefonate che si stanno diffondendo in queste ore. La Maestra Anna insegnava alla Leggi su youreduaction (Di lunedì 7 dicembre 2020) Èla, ha perso la sua battaglia contro il, che l’ha portata via da tutti i suoi amati bambini all’età di 59 anni. Grande sconcerto e commozione tra colleghe e familiari degli alunni nei vari giri di telefonate che si stanno diffondendo in queste ore. Lainsegnava alla

