"È disumano, vogliamo provvedimenti seri". La bara di una anziana defunta trovata lì dai parenti (Di lunedì 7 dicembre 2020) In questi mesi di pandemia ci siamo abituati a vedere di tutto, perfino le bare portate via con i mezzi dell'esercito. Ma a tanto non si era mai arrivato. La Regione Lazio ha chiesto l'ispezione di una residenza sanitaria assistenziale dopo aver visto una foto che immortalava una situazione intollerabile. La Regione ha sottolineato che dalla vicenda emerge il "dispregio delle più elementari norme etiche e deontologiche", oltre a "totale superficialità e mancanza di qualsiasi attenzione ai sentimenti umani, da parte della struttura". Per queste ragioni, "vista la gravità dell'episodio", la Asl di Rieti ha proposto la sospensione dell'accreditamento della struttura. Ma cosa è avvenuto di così grave da arrivare a chiedere la sospensione dell'accreditamento della Rsa di Monte Buono, nel reatino, che dovrà quindi interrompere il servizio di assistenza agli anziani?

