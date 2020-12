Dpcm 3 dicembre 2020: il Viminale chiarisce si rischia solo una sanzione amministrativa (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ennesima circolare del Capo di Gabinetto Bruno Frattasi chiarisce che si rischia solo una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) L'ennesima circolare del Capo di Gabinetto Bruno Frattasiche siunadel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000

RaiNews : Il 70% degli italiani condivide la scelta di non allentare le misure di contenimento anti-#COVID19 nel mese di dic… - Tg3web : Il Dpcm del 3 dicembre, per contenere la diffusione del covid, è già in vigore. Ma cosa si potrà fare e cosa sarà v… - Corriere : ?? Familiari o amici soli, genitori che non sono autosufficienti, parenti che lavorano o studiano all’estero: tutto… - FirenzePost : Dpcm 3 dicembre 2020: il Viminale chiarisce si rischia solo una sanzione amministrativa - Alessan77616441 : @Luca__Pagani Adesso pare che con la sentenza del Tar del Lazio ,tutte queste anomalie nei DPCM ce le dovrà spiegar… -