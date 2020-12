"Dopo l'Inps, anche questo". La Merlino affossa il governo: occhio alla foto, altro flop giallorosso | Guarda (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governo fa ancora flop. A denunciare l'ultimo scivolone ci pensa Myrta Merlino. La conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma di La7, cinguetta quasi sconfortata: "Dopo il sito dell'Inps, Dopo le difficoltà del click day per il bonus mobilità, potevamo farci mancare l'app IO in tilt?! E menomale che spingiamo per la digitalizzazione... Insomma, bene ma non benissimo!". In calce la foto che riporta l'impossibilità di salvare la carta di pagamento. Il riferimento è all'applicazione necessaria per ottenere i rimborsi dei pagamenti che escludono il contante e fa parte del piano "cashless" varato dal governo. Peccato però che a meno di 24 ore il servizio sia già fuori uso. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilfa ancora. A denunciare l'ultimo scivolone ci pensa Myrta. La conduttrice de L'Aria Che Tira, il programma di La7, cinguetta quasi sconfortata: "il sito dell'le difficoltà del click day per il bonus mobilità, potevamo farci mancare l'app IO in tilt?! E menomale che spingiamo per la digitalizzazione... Insomma, bene ma non benissimo!". In calce lache riporta l'impossibilità di salvare la carta di pagamento. Il riferimento è all'applicazione necessaria per ottenere i rimborsi dei pagamenti che escludono il contante e fa parte del piano "cashless" varato dal. Peccato però che a meno di 24 ore il servizio sia già fuori uso.

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Inps Sospensione dei contributi dopo il decreto Ristori Bis: luci e ombre dall'INPS Commercialista Telematico Più che cashback è crash-back: Io e Nexi in tilt, tanto per cambiare

Tra registrazioni e boom di accessi, l'app dei servizi pubblici che serve per aderire all'extra cashback di Natale non funziona. Un'altra figuraccia della burocrazia italiana dopo quelle su Inps e bon ...

Pensioni: dichiarazione redditi lavoro slitta al 10 dicembre

Scadenza prorogata al 10 dicembre 2020 per la presentazione del modello Red. I pensionati che lavorano dovranno dichiarare i redditi percepiti nel 2019.

