Dopo aver difeso gli impianti di sci Meloni specula: 'Il governo chieda scusa per i morti di Covid' (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno sciacallaggio politico degno del peggior Salvini. Parla la destra, quella che in estate ha sempre difeso la movida dei ricchi e le discoteche, ha sempre speculato sui malumori delle chiusure, ... Leggi su globalist (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno sciacallaggio politico degno del peggior Salvini. Parla la destra, quella che in estate ha semprela movida dei ricchi e le discoteche, ha sempreto sui malumori delle chiusure, ...

Ultime Notizie dalla rete : Dopo aver 'Migliaia di cinesi tornati in Italia dopo aver fatto vaccino Covid'/ Il racconto Il Sussidiario.net WRC, Morbidelli finisce l'ACI Rally Monza: "E' stata dura!"

Franco Morbidelli ha portato a termine l'ACI Rally Monza Italia al 61esimo posto, in una gara piena di difficoltà, forature, un errore al sabato ma anche una crescita significativa nel corso delle pro ...

Matteo Bassetti in diretta da Salvini: "Dpcm e Natale, dov'è il buonsenso?", la falla nella gestione del Covid

Matteo Salvini ha vestito i panni inediti di intervistatori e in una diretta social ha dato spazio a Matteo Bassetti , ponendogli delle domande o ...

