Domenica In, Massimo Boldi senza mascherina si avvicina troppo: Mara Venier lo rimprovera (Di lunedì 7 dicembre 2020) Massimo Boldi rimproverato in diretta. È successo nell'ultima puntata di Domenica In, quella andata in onda Domenica 6 dicembre: l'attore comico è stato ospite del contenitore Domenicale di Rai 1 assieme all'amico e collega Christian De Sica per presentare il loro nuovo cinpanettone, "In vacanza su Marte". Appena entrato in studio però, Massimo Boldi ha avuto la reazione istintiva di avvicinarsi a Mara Venier per salutarla ma lei lo ha bloccato subito ricordandogli di rispettare le misure di sicurezza anti-Covid: "Fermati, che non hai la mascherina", gli ha detto la conduttrice rimproverandolo in diretta. Al che, "Cipollino" non ha potuto far altro che tornare al suo posto.

