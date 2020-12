DIRETTA Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: rischia tutto De Aliprandini, al momento è secondo (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32 Breve sosta per sistemare una porta. Parte ora il tedesco Schmid con 0.40 su Zubcic. 13.30 Kranjec, come tutti, perde tantissimo nel finale. E’ solo decimo a 8 decimi da Zubcic. Che peccato per De Aliprandini: e se si fosse giocato il podio? L’azzurro ha sbagliato davvero tanto, finendo lungo di linea ed inseguendo per diverse porte la traiettoria ideale. L’approccio, però, è stato davvero quello giusto: meglio rischiare il tutto per tutto e cercare l’impresa, piuttosto che sciare in maniera conservativa pensando ad un piazzamento. 13.28 Il francese Favrot è sesto a 0.59. De Aliprandini può comunque sperare nella top10, perché è molto vicino a Zubcic in termini di distacco. Attenzione ora allo sloveno Zan Kranjec! 13.27 ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32 Breve sosta per sistemare una porta. Parte ora il tedesco Schmid con 0.40 su Zubcic. 13.30 Kranjec, come tutti, perde tantissimo nel finale. E’ solo decimo a 8 decimi da Zubcic. Che peccato per De: e se si fosse giocato il podio? L’azzurro ha sbagliato davvero tanto, finendo lungo di linea ed inseguendo per diverse porte la traiettoria ideale. L’approccio, però, è stato davvero quello giusto: megliore ilpere cercare l’impresa, piuttosto che sciare in maniera conservativa pensando ad un piazzamento. 13.28 Il francese Favrot è sesto a 0.59. Depuò comunque sperare nella top10, perché è molto vicino a Zubcic in termini di distacco. Attenzione ora allo sloveno Zan Kranjec! 13.27 ...

