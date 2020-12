DIRETTA Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: McGrath può rimontare, inizia a nevicare! (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.11 Lo svizzero Murisier è terzo a 0.70 da McGrath, appena 3 centesimi davanti a Baruffaldi. 13.10 L’olandese Meiners, qualificatosi a sorpresa, è quarto al traguardo a 1?28 dalla vetta. Per lui era importante portare a casa punti. 13.08 Gran manche di McGrath, che guadagna tantissimo soprattutto nella parte finale. Vola in testa con 0.56 su Walch, 3° Baruffaldi a 0.73, 4° Tonetti a 1?45. 13.08 McGrath, nella passata stagione, ha vinto la Coppa Europa. Dunque ha il posto fisso in Coppa del Mondo. 13.07 Magnus Walch impressiona nella sua manche e vola al comando con 17 centesimi su Baruffaldi. Al via ora Atle Lie McGrath (NOR). 13.06 Riccardo Tonetti, che torna da un infortunio, arriva con 10 centesimi al primo intermedio, diventano 27 di ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.11 Lo svizzero Murisier è terzo a 0.70 da, appena 3 centesimi davanti a Baruffaldi. 13.10 L’olandese Meiners, qualificatosi a sorpresa, è quarto al traguardo a 1?28 dalla vetta. Per lui era importante portare a casa punti. 13.08 Gran manche di, che guadagna tantissimo soprattutto nella parte finale. Vola in testa con 0.56 su Walch, 3° Baruffaldi a 0.73, 4° Tonetti a 1?45. 13.08, nella passata stagione, ha vinto la Coppa Europa. Dunque ha il posto fisso in Coppa del Mondo. 13.07 Magnus Walch impressiona nella sua manche e vola al comando con 17 centesimi su Baruffaldi. Al via ora Atle Lie(NOR). 13.06 Riccardo Tonetti, che torna da un infortunio, arriva con 10 centesimi al primo intermedio, diventano 27 di ...

zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Gigante Santa Caterina LIVE: scatta la seconda manche Pinturault sfida Odermatt - #DIRETTA… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt conduce su Haugen e Pinturault. De Aliprandini 14° - OA_Sport : DIRETTA #Sci alpino, Gigante Santa Caterina LIVE: tutto pronto per la seconda manche, #Pinturault sfida #Odermatt - lillydessi : LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt al comando, De Aliprandini undicesimo - OA Sport… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt al comando terzo Pinturault e quinto Kristoffersen -… -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Sci LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Odermatt conduce su Haugen e Pinturault. De Aliprandini 14° OA Sport Rai 2, palinsesti inverno 2021: arriva La Caserma, torna Stasera Tutto è Possibile. Seconda serata per Diaco

Intrattenimento (arriva «La Caserma»), serie tv, documentari. E un nuovo tentativo sul racconto d’attualità. Rai2 inizierà il 2021 aggiornando il proprio palinsesto – soprattutto nel prime time – e co ...

Gadget, sci-tech culture e gaming per giovani e bambini geek

È vero che bambini e under 18 sono due cose molto diverse e distanti. Ma se piace la matematica, le tecnologia e la scienza esiste un filo rosso che tiene insieme il cambiamento degli oggetti dell’int ...

Intrattenimento (arriva «La Caserma»), serie tv, documentari. E un nuovo tentativo sul racconto d’attualità. Rai2 inizierà il 2021 aggiornando il proprio palinsesto – soprattutto nel prime time – e co ...È vero che bambini e under 18 sono due cose molto diverse e distanti. Ma se piace la matematica, le tecnologia e la scienza esiste un filo rosso che tiene insieme il cambiamento degli oggetti dell’int ...