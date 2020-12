Dinamo Kiev-Ferencvaros martedì 8 dicembre | ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ultima giornata della fase a gironi di champions league e nel gruppo Gsi giocano il terzo posto valido per l’accesso all’ Europa League. La squadra di Lucescu in campionato non sembra avere problemi; 29 punti in 12 gare, 1 sola sconfitta e 3 lunghezze di vantaggio sullo Shakhtar Donestk. Lavince in scioltezza anche quando InfoBetting: Scommesse Sportive e