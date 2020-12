Diciamo sì alla riforma del Mes e a Forza Italia… Parla Saccone (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno nel centrodestra si è dimenticato dell’Udc? Se lo chiede dalle colonne di Formiche.net il senatore Antonio Saccone (Fi-Udc) che, partendo dal cambio di postura di Forza Italia sul Mes (“ingiustificabile”), mette l’accento sul ruolo dei centristi (“non siamo gli utili-idioti”), sul rischio di isolamento internazionale per l’Italia e sull’inconsistenza del governo Conte. “Sì alla riforma del Mes perché impedirebbe l’effetto troika.” Perché Berlusconi non dovrebbe cedere alla linea di Salvini e Meloni sul Mes? Perché un centrodestra largo e inclusivo a guida Berlusconi non avrebbe mai permesso di isolare, o di non considerare, chi avesse un’opinione diversa. Pertanto bisogna capire quale centrodestra stiamo immaginando per il futuro. Quello appiattito contro la riforma ... Leggi su formiche (Di lunedì 7 dicembre 2020) Qualcuno nel centrodestra si è dimenticato dell’Udc? Se lo chiede dalle colonne di Formiche.net il senatore Antonio(Fi-Udc) che, partendo dal cambio di postura diItalia sul Mes (“ingiustificabile”), mette l’accento sul ruolo dei centristi (“non siamo gli utili-idioti”), sul rischio di isolamento internazionale per l’Italia e sull’inconsistenza del governo Conte. “Sìdel Mes perché impedirebbe l’effetto troika.” Perché Berlusconi non dovrebbe cederelinea di Salvini e Meloni sul Mes? Perché un centrodestra largo e inclusivo a guida Berlusconi non avrebbe mai permesso di isolare, o di non considerare, chi avesse un’opinione diversa. Pertanto bisogna capire quale centrodestra stiamo immaginando per il futuro. Quello appiattito contro la...

