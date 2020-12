Di Piazza: "Ma questo Governo ha ben a cuore il Terzo settore" (07/12/2020) (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... a partire dall'aprile 2014 quando è uscito il testo della delega al luglio 2017 quando il Codice è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E poi dal 2018 ad oggi. Sei anni sono tanta roba ... Leggi su vita (Di lunedì 7 dicembre 2020) ... a partire dall'aprile 2014 quando è uscito il testo della delega al luglio 2017 quando il Codice è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. E poi dal 2018 ad oggi. Sei anni sono tanta roba ...

Il sottosegretario al Lavoro e alle Politiche sociali risponde alla nota polemica di Riccardo Bonacina a proposito dell'articolo 108 della Legge di Bilancio: “Quella norma è un errore? Certo lo è. E i ...

Specializzandi, la protesta in piazza contro il concorso bloccato. «Siamo in ostaggio»

Sono 24mila i neolaureati in Medicina, che attendono ancora l'esito dell'esame di settembre che dovrebbe impiegarli immediatamente negli ospedali. Ma è tutto fermo.

