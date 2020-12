Di Maio avverte i Cinque Stelle | «Qui c’è in gioco il futuro dell’Italia»

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Non c’è solo il consiglio dei ministri di oggi sulla cabina di regia del Recovery Plan a far traballare la maggioranza. Mercoledì in Parlamento è previsto il voto sulla riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) che in teoria dovrebbe dare al presidente del Consiglio un mandato forte per presentarsi il giorno dopo al Consiglio europeo. Una cinquantina di parlamentarisarebbero intenzionati a votare contro. E stavolta non arriverà in soccorso neanche Forza Italia. Il ministro degli Esteri Luigi Di, in un’intervista a Repubblica, commenta: «Facendo mie le parole del ministro Gualtieri, ricordo a tutti che il Mes vale 300 milioni, non 37 miliardi. Se penso che stiamo discutendo da un anno per 300 milioni di euro, quando abbiamo speso 100 miliardi in 10 mesi, mi preoccupo». Secondo Di, questo ...