Decreto Ristori Quater e crisi economica al tempo del Covid: Giulio Gambino ospite al talk show TaxShowLive. Diretta video su TPI (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ristori Quater, Tasse e un'Italia blindata Cosa ne sarà degli imprenditori Italiani alla luce del Decreto Ristori Quater e della crisi economica al tempo del Covid? Nel salotto virtuale di Carlo Carmine, il Difensore Patrimoniale e tre volte autore BestSeller Amazon con "Liberati da Equitalia" (giunto alla terza edizione), "Difendi i tuoi soldi per sempre con il Trust" e "Da Professionista a Imprenditore", il direttore di TPI.it Giulio Gambino sarà super ospite di un talk show fatto da imprenditori e rivolto agli imprenditori, con l'obiettivo di fare il punto sul rinvio delle tasse, sull'ipotetica Rottamazione Quater e sulle decisioni ...

