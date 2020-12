De Rossi: “Vincere i Mondiali è il sogno di tutti. Spero che quelli del 2022 siano nel ricordo di Maradona” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno degli ospiti dei sorteggi dei Mondiali 2022 a Zurigo, Daniele De Rossi, ha parlato dei Mondiali, della vittoria del 2006 e di Maradona. Queste le sue parole: “Maradona ha dato un impatto incredibile nella storia del calcio. L’ho incontrato una volta, mi ha mostrato quanto era grande e umile. E questo è stato il motivo del perchè tutti lo abbiano pianto. Ho giocato nel suo Boca Juniors per alcuni mesi e ho capito la grandezza di Diego. Ci mancherà tanto. Spero possano essere dei grandi Mondiali in suo onore”. Sul vincere i Mondiali: “E’ il ricordo più grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile. ricordo quando tornammo da ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 7 dicembre 2020) Uno degli ospiti dei sorteggi deia Zurigo, Daniele De, ha parlato dei, della vittoria del 2006 e di Maradona. Queste le sue parole: “Maradona ha dato un impatto incredibile nella storia del calcio. L’ho incontrato una volta, mi ha mostrato quanto era grande e umile. E questo è stato il motivo del perchèlo abbiano pianto. Ho giocato nel suo Boca Juniors per alcuni mesi e ho capito la grandezza di Diego. Ci mancherà tanto.possano essere dei grandiin suo onore”. Sul vincere i: “E’ ilpiù grande della mia carriera. Vincere un Mondiale puoi sognarlo da bambino e quando davvero ce la fai a vincere, è qualcosa di incredibile.quando tornammo da ...

