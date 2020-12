De Rossi: «In Argentina ho capito perchè Maradona era così amato» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Daniele De Rossi, ospiti dei sorteggi UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, ha parlato del suo ricordo di Diego Armando Maradona Daniele De Rossi, ospiti dei sorteggi UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, ha parlato del suo ricordo di Diego Armando Maradona. Maradona – «Un impatto enorme. Sono stato in Argentina per 6 mesi ed era chiaro perchè lo amassero così tanto. Ho trascorso un pomeriggio con lui ed ho capito perché fosse così grande e perché il mondo sia rimasto così scosso dalla morte di Maradona». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Daniele De, ospiti dei sorteggi UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, ha parlato del suo ricordo di Diego ArmandoDaniele De, ospiti dei sorteggi UEFA per le qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar, ha parlato del suo ricordo di Diego Armando– «Un impatto enorme. Sono stato inper 6 mesi ed era chiarolo amasserotanto. Ho trascorso un pomeriggio con lui ed hoperché fossegrande e perché il mondo sia rimastoscosso dalla morte di». Leggi su Calcionews24.com

