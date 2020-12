Dayane Mello si ritira dal GF Vip ma poi cambia idea dopo una telefonata segreta | ecco cosa le è stato detto

Leggi su kontrokultura

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini abbandonano il Grande Fratello Vip 5 Venerdì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 5. In quell’occasione il conduttore Alfonso Signorini ha chiesto ai vari inquilini (tranne Selvaggia Roma, Cristiano Malgioglio, Giulia Salemi e Giacomo Urtis) di comunicare se rimanere in casa o no. Ricordiamo, infatti, chr il reality show èallungato fino a metà febbraio, quindi, senza incorrere in penali tutti avevano la possibilità di fare una scelta. La maggior parte di essi hanno accettato di continuare il gioco, ad eccezione di, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. E se il figlio di Alba Parietti ha deciso di uscire dalla casa più spiata d’Italia venerdì stesso lasciando deluso Tommaso Zorzi, l’ex moglie di Flavio Briatore ha optato per farlo ...