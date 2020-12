Daniele Scardina: “Diletta Leotta? Mai dire mai” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il pugile ha spiegato di essere focalizzato sugli impegni sportivi Daniele Scardina, reduce dall’esperienza a “Ballando con Le Stelle” ora, vuole pensare solo al ring e ai suoi prossimi impegni sportivi. Leggi anche: Daniele Scardina e Diletta Leotta: ritorno di fiamma L’italiano si è racontato in una lunga intervista sulle pagine di “Gazzetta Dello Sport“. Dopo l’esperienza televisiva Scardina è tornato in America, dove viveva prima della pandemia ed è tornato a Miami ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. A febbraio tornerà a Milano e si dice pronto a un nuovo anno sportivo dopo lo stop causa covid. Nel corso dell’intervista ha anche parlato di un momento toccante vissuto nel programma Rai, ovvero il valzer con la mamma che ha commossa anche la conduttrice Milly Carlucci. E poi, ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il pugile ha spiegato di essere focalizzato sugli impegni sportivi, reduce dall’esperienza a “Ballando con Le Stelle” ora, vuole pensare solo al ring e ai suoi prossimi impegni sportivi. Leggi anche:e Diletta: ritorno di fiamma L’italiano si è racontato in una lunga intervista sulle pagine di “Gazzetta Dello Sport“. Dopo l’esperienza televisivaè tornato in America, dove viveva prima della pandemia ed è tornato a Miami ad allenarsi in vista dei prossimi impegni. A febbraio tornerà a Milano e si dice pronto a un nuovo anno sportivo dopo lo stop causa covid. Nel corso dell’intervista ha anche parlato di un momento toccante vissuto nel programma Rai, ovvero il valzer con la mamma che ha commossa anche la conduttrice Milly Carlucci. E poi, ...

