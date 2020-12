D’Amato: “Nel Lazio attiveremo altri 500 posti letto negli ospedali” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Ci stiamo attrezzando anche per la terza ondata, rafforzando ulteriormente la rete ospedaliera. Aumenteremo del 10% gli attuali 5.310 posti letto. Dalla seconda metà di gennaio ne verranno creati altri 500“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Corriere della Sera. Le strutture sanitarie interessate saranno “lo Spallanzani, il policlinico Umberto I, il San Giovanni, il Pertini e il San Camillo De Lellis di Rieti”. Secondo D’Amato “per noi è doveroso prendere in considerazione lo scenario di una terza ondata. Ma tutto dipenderà da quello che succederà in queste festività natalizie. Se Natale sarà uguale alla scorsa estate, questi posti letto serviranno”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: D’Amato: “Nel Lazio attiveremo altri 500 posti letto negli ospedali” Covid, dal 7 dicembre l’Abruzzo torna arancione Covid, i nuovi positivi sono 18.887. In calo le terapie intensive Covid, l’aeroporto di Pratica di Mare sarà l’hub italiano dei vaccini Party di compleanno in una villetta di Alcamo, 13 giovani multati Maxi assembramenti di giovani a Roma, dal Pincio all’Eur Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Ci stiamo attrezzando anche per la terza ondata, rafforzando ulteriormente la rete ospedaliera. Aumenteremo del 10% gli attuali 5.310 posti letto. Dalla seconda metà di gennaio ne verranno creati altri 500“. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, in un’intervista sul Corriere della Sera. Le strutture sanitarie interessate saranno “lo Spallanzani, il policlinico Umberto I, il San Giovanni, il Pertini e il San Camillo De Lellis di Rieti”. Secondo D’Amato “per noi è doveroso prendere in considerazione lo scenario di una terza ondata. Ma tutto dipenderà da quello che succederà in queste festività natalizie. Se Natale sarà uguale alla scorsa estate, questi posti letto serviranno”. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: D’Amato: “Nel Lazio attiveremo altri 500 posti letto negli ospedali” Covid, dal 7 dicembre l’Abruzzo torna arancione Covid, i nuovi positivi sono 18.887. In calo le terapie intensive Covid, l’aeroporto di Pratica di Mare sarà l’hub italiano dei vaccini Party di compleanno in una villetta di Alcamo, 13 giovani multati Maxi assembramenti di giovani a Roma, dal Pincio all’Eur

