Dalla Spagna, Saponjic verso l'addio. L'attaccante serbo offerto al Valladolid (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ivan Saponjic non è importante per Simeone, che recentemente ha dichiarato di averci parlato a inizio stagione, e spiegato con chiarezza il suo pensiero su di lui. Nella stagione scorsa all'Atletico Madrid L'attaccante serbo ha collezionato solo tre presenze, per un totale di 64 minuti giocati e non sembra un'opzione per il Cholo. A 23 anni, Saponjic ha bisogno di giocare per crescere nella sua carriera. Nella partita di sabato si è aperta una porta per lui, l'Atletico ha battuto il Valladolid per 2-0 e avrebbe messo il suo nome sul tavolo. Secondo AS, il giocatore è stato offerto proprio al club pucelano. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

