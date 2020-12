Dall’8 dicembre parte l’extra cashback di Natale, fino a 150 euro a persona (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Da oggi si possono attivare le carte sulla app IO. Da domani parte l’extra cashback di Natale. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – Da oggi si possono attivare le carte sulla app IO. Da domani parte l’extra cashback di Natale.

Tg3web : Martedì 8 dicembre, saranno trascorsi 40 anni dall'uccisione di John Lennon da parte di uno squilibrato. Con il cor… - Torrechannelit : Al via dall’8 dicembre il programma Cashback - TerniLife : Dall’8 dicembre gli sconti nei parcheggi sotterranei del centro - - NapoliOpen : News #Napoli @OpenNapoli: 'Sospesa, per tutto il periodo delle festività natalizie, la ZTL “Morelli, Filangieri, Mi… - infoiteconomia : Cashback al via dall'8 dicembre: da oggi le iscrizioni sulla app Io -

Ultime Notizie dalla rete : Dall’8 dicembre Serie A: nel derby della Mole la lavagna dei bookmakers è bianconera. A San Siro, Inter in discesa con il Bologna Fortune Italia