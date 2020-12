Da Noi…A Ruota Libera, Irene Grandi e il retroscena su Vasco Rossi: “Non potevo mangiare” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Irene Grandi ha da poco compiuto gli anni e ha voluto festeggiare il suo 51esimo anniversario negli studi Rai insieme a Francesca Fialdini. Un ritorno sul piccolo schermo che tanti fan attendevano intrepidi. La cantante non ha potuto che soddisfare il pubblico e celebrare il compleanno ripercorrendo i momenti più salienti della sua carriera. Con il suo ed indiscutibile accento toscano, l’artista – ospite a Da Noi…A Ruota Libera – ha raccontato diversi ed interessanti aneddoti vissuti nel corso della sua ascesa verso il successo. Ma ecco che il nome di Vasco Rossi si palesa improvvisamente e i riflettori si accendono su uno dei momenti di gloria vissuti da Irene Grandi. Tra le varie collaborazioni Vasco ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 7 dicembre 2020)ha da poco compiuto gli anni e ha voluto festeggiare il suo 51esimo anniversario negli studi Rai insieme a Francesca Fialdini. Un ritorno sul piccolo schermo che tanti fan attendevano intrepidi. La cantante non ha potuto che soddisfare il pubblico e celebrare il compleanno ripercorrendo i momenti più salienti della sua carriera. Con il suo ed indiscutibile accento toscano, l’artista – ospite a Da– ha raccontato diversi ed interessanti aneddoti vissuti nel corso della sua ascesa verso il successo. Ma ecco che il nome disi palesa improvvisamente e i riflettori si accendono su uno dei momenti di gloria vissuti da. Tra le varie collaborazioni...

