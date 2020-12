Da Chiara Ferragni a Suor Anna, Sala consegna gli Ambrogini d’oro (Di lunedì 7 dicembre 2020) MILANO – Interpretare l’insegnamento di Sant’Ambrogio, il Santo patrono cittadino, “che non divise mai, unì, scelse la faticosa strada di unire, di mettere insieme pensieri diversi e di non creare discriminazioni”. Un insegnamento che deve essere interpretato in primo luogo dal sindaco ma anche dalla cittadinanza, perche’ “il cambiamento lo fanno le comunità, non la politica in sé”, con un obbligo: “stare sempre dalla parte dei deboli e dei più poveri”. Sono i passaggi più significativi del discorso con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala introduce la trentesima cerimonia della consegna delle Medaglie d’Oro e delle Civiche Benemerenze, più comunemente chiamati ‘Ambrogini d’Oro’, tradizionale appuntamento con cui il Comune di Milano premia i cittadini che più si sono distinti durante l’anno. Nel 2020 l’appuntamento non si ferma neanche davanti al covid, con la cerimonia che trova spazio nella sala Alessi di Palazzo Marino, pur ‘coadiuvata’ dalla trasmissione in streaming. “A volte ci dimentichiamo che questa città ha 26 secoli di storia e tutte le volte che è stata chiamata al cambiamento, ha dato il meglio di sé”, afferma Sala, sottolineando comunque che qualsiasi cambiamento “a volte è una scelta, a volte è un obbligo”, ma in questo caso “è insieme una scelta e un obbligo”. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) MILANO – Interpretare l’insegnamento di Sant’Ambrogio, il Santo patrono cittadino, “che non divise mai, unì, scelse la faticosa strada di unire, di mettere insieme pensieri diversi e di non creare discriminazioni”. Un insegnamento che deve essere interpretato in primo luogo dal sindaco ma anche dalla cittadinanza, perche’ “il cambiamento lo fanno le comunità, non la politica in sé”, con un obbligo: “stare sempre dalla parte dei deboli e dei più poveri”. Sono i passaggi più significativi del discorso con cui il sindaco di Milano Giuseppe Sala introduce la trentesima cerimonia della consegna delle Medaglie d’Oro e delle Civiche Benemerenze, più comunemente chiamati ‘Ambrogini d’Oro’, tradizionale appuntamento con cui il Comune di Milano premia i cittadini che più si sono distinti durante l’anno. Nel 2020 l’appuntamento non si ferma neanche davanti al covid, con la cerimonia che trova spazio nella sala Alessi di Palazzo Marino, pur ‘coadiuvata’ dalla trasmissione in streaming. “A volte ci dimentichiamo che questa città ha 26 secoli di storia e tutte le volte che è stata chiamata al cambiamento, ha dato il meglio di sé”, afferma Sala, sottolineando comunque che qualsiasi cambiamento “a volte è una scelta, a volte è un obbligo”, ma in questo caso “è insieme una scelta e un obbligo”.

