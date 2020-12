Cyberpunk 2077 | su Pornhub trovate già le scene di sesso rippate dal gioco

Leggi su eurogamer

(Di martedì 8 dicembre 2020)è un videodalle tematiche adulte, lo sappiamo. Tra queste tematiche, inevitabilmente, c'è il, argomento ben presente nell'ambientazione del GDR cartaceo e chiaramente replicato anche all'interno del titolo CD Projekt RED, che del resto non si era certo risparmiato nel regalare a Geralt di Rivia diverse "avventure galanti" nei giochi di The Witcher. Durantesarà possibile intraprendere veri e propri atti sessuali con altri personaggi, sebbene non siano stati rivelati particolari precisi e non siano stati diffusi video espliciti. Sappiamo però che il tutto non sarà trattato con leggerezza e che, decisamente, non è il titolo che farete girare sulla tv del salotto con i familiari attorno. Ora che l'embargo è caduto e diversa gente ha potuto giocare ...