CSKA Sofia-Roma | probabili formazioni e tv

Giovedì 10 dicembre 2020 alle 18.55 allo Stadion B?lgarska Armija di Sofia si disputerà CSKA Sofia-Roma, gara valida per la sesta e ultima giornata della fase a gironi di Europa League. L'attuale classifica del gruppo A è: Roma 13, Young Boys 7, CFR Cluj 5, CSKA Sofia 2. Come arrivano le due squadre? Nella scorsa giornata i giallorossi, già qualificati per i sedicesimi di finale, hanno blindato il primo posto del girone, vincendo 3 a 1 contro lo Young Boys. Nsame aveva portato in vantaggio gli svizzeri, ma poi la Roma ha rimontato con Mayoral, Calafiori e Dzeko. Il CSKA Sofia ha affrontato fuori casa il Cluj, pareggiando senza reti in una sfida che ha riservato gran poche emozioni.

