Cruel Intentions: il bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair ricreato nel 2020 (VIDEO) (Di lunedì 7 dicembre 2020) Cruel Intentions è decisamente famoso per aver sdoganato un celebre bacio omosessuale tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair. Adesso, le due attrici hanno aggiornato la scena al 2020 Nel 1999, Cruel Intentions si è affermato per aver sdoganato un bacio omosessuale tra i personaggi interpretati da Sarah Michelle Gellar e Selma Blair. Nel corso degli anni, le due attrici non hanno mai perso occasione per ricreare quella scena e per ironizzarci sopra. Ovviamente, il 2020 non poteva esimersi dalla rilettura del celebre bacio aggiornato, però, alla particolare epoca che ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 dicembre 2020)è decisamente famoso per aver sdoganato un celebreomosessuale tra. Adesso, le due attrici hanno aggiornato la scena alNel 1999,si è affermato per aver sdoganato unomosessuale tra i personaggi interpretati da. Nel corso degli anni, le due attrici non hanno mai perso occasione per ricreare quella scena e per ironizzarci sopra. Ovviamente, ilnon poteva esimersi dalla rilettura del celebreaggiornato, però, alla particolare epoca che ...

cannibal_kid : RT @SpikeItalia: I baci nel 2020 non sono più come negli anni '90 #MTVAwards #CruelIntentions #SarahMichelleGellar - cannibal_kid : RT @ParamountItalia: Sarah Michelle Gellar e Selma Blair hanno aggiornato la celebre scena ai tempi della pandemia ?? #MTVAwards #CruelInten… - SpikeItalia : I baci nel 2020 non sono più come negli anni '90 #MTVAwards #CruelIntentions #SarahMichelleGellar - ParamountItalia : Sarah Michelle Gellar e Selma Blair hanno aggiornato la celebre scena ai tempi della pandemia ?? #MTVAwards… - MukaiRadio : Simian Mobile Disco - Cruel Intentions -

