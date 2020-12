Cristiano Malgioglio, oggi lo vediamo così con il ciuffo bianco al Gf Vip, ma ricordate com’era da giovane e come erano i suoi capelli? (Di lunedì 7 dicembre 2020) A grande richiesta, ha fatto rientro all’interno della casa più spiata d’Italia, un ex concorrente che era stato molto apprezzato dal pubblico italiano, durante la sua permanenza nel programma. Stiamo parlando del famoso paroliere Cristiano Malgioglio. Il cantautore di origini catanesi, durante la sua carriera, ha scritto alcuni testi di enorme successo per artisti del calibro di Mina, Franco Califano, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e moltissimi altri ancora. Ovviamente il suo rientro nella casa ha generato subito consensi dal pubblico, grazie al suo modo di porsi sempre allegro e alle varie battute che lo rendono unico. Foto: Instagram/grandefratellotv Malgioglio dal primo giorno che ha messo piede nella casa del Grande Fratello ha subito simpatizzato con tutti i coinquilini della casa e ha portato una ventata di simpatia a detta ... Leggi su virali.video (Di lunedì 7 dicembre 2020) A grande richiesta, ha fatto rientro all’interno della casa più spiata d’Italia, un ex concorrente che era stato molto apprezzato dal pubblico italiano, durante la sua permanenza nel programma. Stiamo parlando del famoso paroliere. Il cantautore di origini catanesi, durante la sua carriera, ha scritto alcuni testi di enorme successo per artisti del calibro di Mina, Franco Califano, Adriano Celentano, Ornella Vanoni e moltissimi altri ancora. Ovviamente il suo rientro nella casa ha generato subito consensi dal pubblico, grazie al suo modo di porsi sempre allegro e alle varie battute che lo rendono unico. Foto: Instagram/grandefratellotvdal primo giorno che ha messo piede nella casa del Grande Fratello ha subito simpatizzato con tutti i coinquilini della casa e ha portato una ventata di simpatia a detta ...

