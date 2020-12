Cristiana Sinagra: “Di Maradona hanno parlato le pietre. Ma dovrebbero fare silenzio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Live non è la D'Urso è intervenuto Diego Maradona Jr. È il figlio, riconosciuto solo dopo anni, nato da Diego Armando Maradona e Cristiana Sinagra. Anche la donna era collegata con lo studio del programma di Canale 5 e ha detto: «La cosa che mi ha fatto più soffrire sono una serie di notizie non vere, buttate là per mancanza di rispetto. Ha parlato tanta gente di lui e gli ha mancato di rispetto. Per due secondi di gloria televisiva. Mancanza di rispetto anche nei modi, pareri espressi senza neanche conoscere Diego. hanno parlato tutti, pure le pietre. Chiunque si è permesso di parlare di una persona che non ha mai vissuto. Sono cose che fanno male. Quando si vive un dolore così forte bisognerebbe parlare della sofferenza di chi ama chi se ne è ... Leggi su golssip (Di lunedì 7 dicembre 2020) A Live non è la D'Urso è intervenuto DiegoJr. È il figlio, riconosciuto solo dopo anni, nato da Diego Armando. Anche la donna era collegata con lo studio del programma di Canale 5 e ha detto: «La cosa che mi ha fatto più soffrire sono una serie di notizie non vere, buttate là per mancanza di rispetto. Hatanta gente di lui e gli ha mancato di rispetto. Per due secondi di gloria televisiva. Mancanza di rispetto anche nei modi, pareri espressi senza neanche conoscere Diego.tutti, pure le. Chiunque si è permesso di parlare di una persona che non ha mai vissuto. Sono cose che fanno male. Quando si vive un dolore così forte bisognerebbe parlare della sofferenza di chi ama chi se ne è ...

