Crisi economica | 70% famiglie non è andato in vacanza nel 2020

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Nell'indagine, la Banca d'Italia ha rilevato come le scelte di consumo siano influenzate dall’evoluzione del quadro epidemiologico, non ci voleva molto per scoprirlo

riotta : Il premier Conte scopre che le chiacchiere ben ordinate non gli bastano più ad arginare la crisi politica, economic… - mannocchia : Libano, conseguenze dell'esplosione e crisi economica Su @espressonline di questa settimana - virginiaraggi : L’usura è un fenomeno che, purtroppo, sta diventando più preoccupante a causa della crisi economica legata al Covid… - MarcoTognini : RT @aciapparoni: Più di 60mila morti, il fallimento sulla scuola e sui trasporti, i ritardi negli indennizzi, l'immobilismo prima della 2 o… - FirenzePost : Crisi economica: aumentano compravendite abitazioni (+3,1%) -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi economica

Il Sole 24 ORE

AGRICOLTURAROVIGO Ha perso il 6 per cento delle aziende in un anno e vive una fase difficile il florovivaismo in Polesine, penalizzato anche dalla chiusura domenicale e dal rischio di un ...Nell’indagine, la Banca d’Italia ha rilevato come le scelte di consumo siano influenzate dall’evoluzione del quadro epidemiologico, non ci voleva molto per scoprirlo ...