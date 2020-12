Covid, Zaia: “Campioneremo la popolazione del Veneto” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governatore Luca Zaia ha annunciato la volontà di campionare la popolazione del Veneto per capire come si è stratificato il Covid L’emergenza Covid continua ad essere preoccupante in tutta Italia. I numeri sono in calo e il trend è negativo, ma con l’avvicinarsi delle festività natalizie sarebbe controproducente abbassare la guardia. L’ultimo Dpcm emanato L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il governatore Lucaha annunciato la volontà di campionare ladel Veneto per capire come si è stratificato ilL’emergenzacontinua ad essere preoccupante in tutta Italia. I numeri sono in calo e il trend è negativo, ma con l’avvicinarsi delle festività natalizie sarebbe controproducente abbassare la guardia. L’ultimo Dpcm emanato L'articolo proviene da Inews.it.

