Covid, Russia e Cina partono con le vaccinazioni: la situazione

Covid, Russia e Cina partono con le vaccinazioni: le dosi messe a disposizione dai due Paesi non sarebbero però state ancora approvate dalle autorità sanitarie internazionali. La corsa al vaccino è arrivata alle battute conclusive. Mentre in Europa si discute sulla decisione della Gran Bretagna di iniziare la distribuzione con anticipo rispetto a quanto stabilito.

