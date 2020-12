Covid | Ricciardi | «Siamo in piena seconda ondata | dicembre e gennaio terribili» Galli | «Si potevano evitare 20mila morti»

(Di lunedì 7 dicembre 2020) I contagi non diminuiscono come previsto, e ci sono ancora centinaia diper: l'ultimo bilancio, relativo al 6, è di 18.887 nuovi casi e 564. Walter...

LaStampa : Covid, Ricciardi: “Avremo un dicembre e gennaio da incubo” - La7tv : #tagada +++ #Covid, l'allarme di Walter Ricciardi: 'Avremo un dicembre e gennaio da incubo' +++ #tagadala7… - MarcG_69 : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' - Giosca3Giovanna : RT @Adnkronos: #Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' - Adnkronos : #Covid, Ricciardi: 'Dicembre e gennaio saranno terribili' -

La strada per arginare l’epidemia da Covid è tutt’altro che in discesa per Walter Ricciardi. “Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2, dicembre e gennaio saranno terribili per due mo ...Il consigliere del Ministero della Salute, Walter Ricciardi è intervenuto all'evento sociale con un appello critico: "Prepariamoci al peggio" ...