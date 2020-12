Covid, Ricciardi. «Dicembre e gennaio saranno terribili. Siamo in piena seconda ondata» (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid, da Ricciardi arriva una bacchettata al governo (di cui è consulente per il ministero della Salute). «Dicembre e gennaio saranno terribili. Non s’investe in ricerca e serve un salto di qualità su organizzazione e gestione». La strada per arginare l’epidemia da Covid è tutt’altro che in discesa. Ne è convinto Walter Ricciardi che, nel suo intervento al quinto Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?, promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar), ammonisce tutti. Dicendo: «Siamo ancora nel pieno della seconda ondata di Sars-CoV-2. Dicembre e gennaio saranno terribili per ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 dicembre 2020), daarriva una bacchettata al governo (di cui è consulente per il ministero della Salute). «. Non s’investe in ricerca e serve un salto di qualità su organizzazione e gestione». La strada per arginare l’epidemia daè tutt’altro che in discesa. Ne è convinto Walterche, nel suo intervento al quinto Orphan Drug Day-L’impatto della pandemia sui malati rari: destinati a tornare nell’ombra?, promosso online dall’Osservatorio malattie rare (Omar), ammonisce tutti. Dicendo: «ancora nel pieno delladi Sars-CoV-2.per ...

