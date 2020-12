Covid, positiva la ministra Lamorgese: chi era con lei è già in autoisolamento (Di lunedì 7 dicembre 2020) La ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, è risultata positiva al Covid: chi era seduto accanto a lei si è già posto in autoisolamento Luciana Lamorgese ha contratto il Covid (Fonte foto: Partito Democratico Facebook)La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha fatto il test del Covid questa mattina ed è risultato positivo. Così, ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm che, successivamente, è stata bloccata. Si è sottoposta, come di routine, ad un tampone molecolare. Di routine, sì, perché lei era solita farlo almeno una volta ogni 10 giorni. Questa mattina, l’aveva effettuato e poi si era recata in riunione. Tuttavia, dopo poco è arrivata la notizia e lei ha prontamente lasciato tutto in via precauzionale. Si ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ladegli Interni, Luciana, è risultataal: chi era seduto accanto a lei si è già posto inLucianaha contratto il(Fonte foto: Partito Democratico Facebook)Ladell’Interno, Luciana, ha fatto il test delquesta mattina ed è risultato positivo. Così, ha lasciato anzitempo la riunione del Cdm che, successivamente, è stata bloccata. Si è sottoposta, come di routine, ad un tampone molecolare. Di routine, sì, perché lei era solita farlo almeno una volta ogni 10 giorni. Questa mattina, l’aveva effettuato e poi si era recata in riunione. Tuttavia, dopo poco è arrivata la notizia e lei ha prontamente lasciato tutto in via precauzionale. Si ...

HuffPostItalia : Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri - pdnetwork : La ministra Luciana Lamorgese è purtroppo risultata positiva al Covid-19. Come democratiche e democratici ci tenia… - Agenzia_Ansa : #Lamorgese positiva al #Covid, lascia il Cdm. #Bonafede in autoisolamento, era seduto accanto alla ministra dell'In… - lccatt : RT @symdona: Lamorgese che scopre dal sito del Tempo che è positiva al COVID in mezzo a un Consiglio dei Ministri. Italia 3040 - AlessioColzani : ++ COVID, #LAMORGESE POSITIVA. SOSPESO CONSIGLIO DEI MINISTRI, BONAFEDE E DI MAIO IN ISOLAMENTO, TAMPONI PER CONTE… -

