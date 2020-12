Covid, polemica sul post della consigliera M5S: “Che il Covid faccia il suo corso, ci sarà una selezione naturale della razza” (Di lunedì 7 dicembre 2020) consigliera M5S: “selezione naturale della razza grazie al Covid” “Ci sarà una selezione naturale della razza, che il Covid faccia il suo corso, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”: è la frase shock scritta su Facebook da Mariagrazia Tritto, consigliera comunale del M5S a Noicattaro, comune della Puglia. Il commento, diventato virale sui social, è stato scritto nel pomeriggio di domenica 6 dicembre in risposta al post di un cittadino, che denunciava gli assembramenti da parte di alcuni giovani nel comune in provincia di Bari: “I ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)M5S: “razza grazie al” “Ciunarazza, che ilil suo, teste di cazzo ne abbiamo fin troppe”: è la frase shock scritta su Facebook da Mariagrazia Tritto,comunale del M5S a Noicattaro, comunePuglia. Il commento, diventato virale sui social, è stato scritto nel pomeriggio di domenica 6 dicembre in risa aldi un cittadino, che denunciava gli assembramenti da parte di alcuni giovani nel comune in provincia di Bari: “I ...

zazoomblog : Covid polemica sul post della consigliera M5S: “Che il Covid faccia il suo corso ci sarà una selezione naturale del… - pagnutti_marco : RT @riktroiani: In attesa del #vaccino, polemica sulle #siringhe che non ci sono. #Arcuri difende la decisione di comprare le luer lock (5-… - ChiodiDonatella : RT @riktroiani: In attesa del #vaccino, polemica sulle #siringhe che non ci sono. #Arcuri difende la decisione di comprare le luer lock (5-… - MassimoSantoma2 : RT @massimo_porro: Al Tg4 il tormentone stantio su covid, scuola, trasporti: 'colpa di questo, no di quello, no di quell'altro...' Polemica… - RenzoCianchetti : RT @riktroiani: In attesa del #vaccino, polemica sulle #siringhe che non ci sono. #Arcuri difende la decisione di comprare le luer lock (5-… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid polemica Polemica sulle siringhe per i vaccini anti Covid fra Pentaferte e Artsana Startmag Web magazine Coronavirus, Ricciardi avverte: 'Dicembre e gennaio saranno mesi terribili'

Il consigliere del Ministro della Salute ha fatto capire che questo di stringere i denti non di allentare le restrizioni.

Sui musei al tempo del Covid-19

«Andrà tutto bene!» è stato lo slogan in voga durante i mesi di lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Sappiamo in effetti come è andata, non proprio tutto per il megl ...

Il consigliere del Ministro della Salute ha fatto capire che questo di stringere i denti non di allentare le restrizioni.«Andrà tutto bene!» è stato lo slogan in voga durante i mesi di lockdown a seguito dell’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19. Sappiamo in effetti come è andata, non proprio tutto per il megl ...