Covid, Ministro Lamorgese è positiva: abbandona la seduta del Consiglio dei Ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Luciana Lamorgese, Ministro degli Interni, ha appena scoperto di essere positiva al Covid. La notizia è giunta alla Ministra mentre questa partecipava al Consiglio dei Ministri insieme al resto della squadra di governo. La ministra aveva effettuato un tampone proprio stamattina, negli uffici ministeriali. Ovviamente, essendo che la Ministra ha avuto contatti con altri membri della Squadra di governo, questi sono stati sottoposti a tampone. Sottoposta a un tampone di routine Il test della Ministra era di routine, ovvero era quello che la Lamorgese deve effettuare ogni 10 giorni. Non sappiamo, al momento, se la Ministra è sintomatica e quali siano le sue condizioni di salute. Prima di lei era risultato positivo al Covid anche il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lucianadegli Interni, ha appena scoperto di essereal. La notizia è giunta alla Ministra mentre questa partecipava aldeiinsieme al resto della squadra di governo. La ministra aveva effettuato un tampone proprio stamattina, negli uffici ministeriali. Ovviamente, essendo che la Ministra ha avuto contatti con altri membri della Squadra di governo, questi sono stati sottoposti a tampone. Sottoposta a un tampone di routine Il test della Ministra era di routine, ovvero era quello che ladeve effettuare ogni 10 giorni. Non sappiamo, al momento, se la Ministra è sintomatica e quali siano le sue condizioni di salute. Prima di lei era risultato positivo alanche il ...

