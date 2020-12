Covid, Massimo Galli: “L’estate ci è costata 20mila morti che si potevano evitare, rischi dall’esodo prenatalizio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Covid, Massimo Galli: “L’estate ci è costata 20mila morti” “L’estate ci è costata 20mila morti”: è il calcolo fatto dall’infettivologo Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sui decessi causati dall’allentamento del rispetto delle misure anti Covid nel corso del periodo estivo. “È un conto che mi fa fatica fare: più di 20mila morti li avremmo potuti in larga misura evitare” ha dichiarato Galli ad Agorà, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 3. L’esperto ha quindi sottolineato la necessità di continuare a stringere i denti per ... Leggi su tpi (Di lunedì 7 dicembre 2020)ci èci è”: è il calcolo fatto dall’infettivologo, direttore del reparto malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, sui decessi causati dall’allentamento del rispetto delle misure antinel corso del periodo estivo. “È un conto che mi fa fatica fare: più dili avremmo potuti in larga misura” ha dichiaratoad Agorà, la trasmissione d’approfondimento in onda su Rai 3. L’esperto ha quindi sottolineato la necessità di continuare a stringere i denti per ...

“Se si riesce a stabilire una tendenza favorevole significa che le misure danno risultati. Ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, per non ripetere gli errori fatti in estate. Abbia ...

Roma, 7 dic. (Adnkronos Salute) - Il 2020 è 'un anno nefasto' per le malattie rare. "L'inizio della pandemia ha coinciso con la Giornata mondiale delle malattie rare, completamente oscurata, e col pas ...“Se si riesce a stabilire una tendenza favorevole significa che le misure danno risultati. Ma questo non significa che dobbiamo abbassare la guardia, per non ripetere gli errori fatti in estate. Abbia ...