Covid, lo studio dell'Università Vanvitelli: a Napoli tasso di mortalità doppio rispetto alla Campania (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La diffusione del Covid-19 nella città di Napoli è diminuita a seguito delle restrizioni imposte dal governo, ma alcune zone del territorio cittadino continuano a destare forte preoccupazione. In uno studio sull'andamento dell'epidemia elaborato dall'Università Luigi Vanvitelli, si legge che "Resta comunque critica la situazione delle municipalità settima (Miano, San Pietro a Patierno, Secondigliano) ed ottava (Chiaiano, Piscinola, Scampia). L'aumento dell'età media dei contagi e della mortalità rappresenta un segnale da considerare attentamente". L'attenzione dello studio è rivolto soprattutto sull'aumento dei casi tra le persone di età avanzata, le prime vittime del Covid-19. Stando ai dati, l'età media dei ...

