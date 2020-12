Covid, Lamorgese positiva al test Sospeso il Consiglio dei ministri (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Consiglio dei ministri, Sospeso e poi ripreso a Palazzo Chigi, è stato Sospeso di nuovo perché le ministra dell'Interno Luciana Lamorgese, presente alla riunione, ha appreso di essere positiva al Covid, Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ildeie poi ripreso a Palazzo Chigi, è statodi nuovo perché le ministra dell'Interno Luciana, presente alla riunione, ha appreso di essereal, Segui su affaritaliani.it

MediasetTgcom24 : Covid, Lamorgese: 70mila agenti per i controlli per le feste natalizie #lucianalamorgese - La7tv : #tagada +++ Luciana #Lamorgese positiva al Coronavirus: la ministra dell'Interno sarebbe risultata positiva al test… - DavideTedesco74 : Positiva al Covid il ministro degli Interni Lamorgese. - gretelforever : @susy_juve Lamorgese positiva al covid, Karma anche per lei??? - GOENRI : RT @HuffPostItalia: Lamorgese positiva al Covid: era in Cdm con gli altri ministri -