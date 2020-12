Covid, la stima: “Plateau per i decessi. Ma ancora due o tre settimane per riduzione significativa” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono ormai oltre 60mila le vittime del Covid in Italia da inizio pandemia. Solo nella settimana appena trascorsa più di 5mila malati Covid sono deceduti. I decessi dovrebbero aver raggiunto un plateau, dopo aver toccato il picco tra fine novembre e inizio dicembre, ma prima di vedere una riduzione significativa bisognerà attendere ancora due o tre settimane come indicano le stime elaborate dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Il picco dei decessi è raggiunto in questi giorni. Non si tratta di un picco stretto, ma di una campana larga, con un massimo non troppo pronunciato”, ha osservato Sebastiani. “Una riduzione significativa si potrà vedere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono ormai oltre 60mila le vittime delin Italia da inizio pandemia. Solo nella settimana appena trascorsa più di 5mila malatisono deceduti. Idovrebbero aver raggiunto un plateau, dopo aver toccato il picco tra fine novembre e inizio dicembre, ma prima di vedere unasignificativa bisognerà attenderedue o trecome indicano le stime elaborate dal matematico Giovanni Sebastiani, dell’Istituto per le Applicazioni del Calcolo Mauro Picone del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iac). “Il picco deiè raggiunto in questi giorni. Non si tratta di un picco stretto, ma di una campana larga, con un massimo non troppo pronunciato”, ha osservato Sebastiani. “Unasignificativa si potrà vedere ...

