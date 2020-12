Covid, in Campania 1060 casi su 12.330 tamponi (8,5%). Superati i 2 mila morti (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 1.060 i nuovi casi di coronavirus registrati in Campania nelle ultime 24 ore su 12.330 tamponi processati. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi processati è pari all’8,5%. Dei 1.060 nuovi positivi, 134 sono sintomatici e 926 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza in Campania è di 166.353, mentre sono 1.708.880 i tamponi complessivamente analizzati. Sono 1.969 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 64.029. Superati i 2mila morti in Campania dall’inizio della pandemia. Dei 39 nuovi decessi, 12 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il totale dei deceduti in Campania dall’inizio ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 7 dicembre 2020) Sono 1.060 i nuovidi coronavirus registrati innelle ultime 24 ore su 12.330processati. La percentuale dipositivi sul totale deiprocessati è pari all’8,5%. Dei 1.060 nuovi positivi, 134 sono sintomatici e 926 sono asintomatici. Il totale dei positivi dall’inizio dell’emergenza inè di 166.353, mentre sono 1.708.880 icomplessivamente analizzati. Sono 1.969 i nuovi guariti: il totale dei guariti è 64.029.i 2indall’inizio della pandemia. Dei 39 nuovi decessi, 12 sono avvenuti nelle ultime 48 ore e 27 avvenuti in precedenza, ma registrati solo ieri. Il totale dei deceduti indall’inizio ...

