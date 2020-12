Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 dicembre, che sale di 13.720 casi e 528 morti. Coronavirus, bilancio del 7 dicembre: 13.720 nuovi casi e 528 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 7 dicembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 7 dicembre, che sale di 13.720 casi e 528 morti. Coronavirus, bilancio del 7 dicembre: 13.720 nuovi casi e 528 morti in più su Notizie.it.

NicolaPorro : Tutti i programmi Tv a stigmatizzare gli italiani che vanno a fare compere. Come se fossero dei pericolosi criminal… - stanzaselvaggia : Quindi colui che parla di virus uscito dal laboratorio e diffonde informazioni false, ovvero che il 95% delle perso… - dellorco85 : Il nuovo loop è 'abbiamo tante vittime covid quindi le restrizioni non sono servite e non servono'. Come dire: 'la… - matteo_turri : RT @antonioripa: #ACivicDuty #Covid19Italia - ***OTTIMA NOTIZIA***???? ***OTTIMA NOTIZIA*** I ricercatori della Georgia State University dico… - prato_vilma : Grande il Biella Rugby! Grande !Covid, in arrivo nuovo hot spot per tamponi alla sede del Biella Rugby - … -